حالات الإصابة بالعدوى المنقولة بالقراد تصل إلى مستوى قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّل عدد الإصابات بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية (SFTS)، وهو مرض فيروسي خطير ينتقل عن طريق القراد، 135 حالة حتى 10 أغسطس/ آب في اليابان هذا العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 134 حالة في عام 2023، وفقًا لبيانات المعهد الياباني للأمن الصحي.

وحذرت وزارة الصحة من أن العدد مرشح للارتفاع أكثر هذا العام، مؤكدة أن بعض الحالات الشديدة قد تكون قاتلة.

ينتقل المرض في المقام الأول عن طريق القراد، لكنه قد ينتقل أيضًا من الكلاب والقطط المصابة. وفي العام الماضي، سُجلت أول حالة انتقال للعدوى من إنسان إلى آخر داخل اليابان.

تظهر أعراض متلازمة نقص الصفيحات الدموية عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين 6 و14 يومًا، وتشمل الحمى وآلام البطن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)