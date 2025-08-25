شركة ”سوني-هوندا موبيليتي“ تتعرّض لدعوى قضائية في الولايات المتحدة

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس)-- أعلنت جمعية وكلاء السيارات الجديدة في كاليفورنيا (CNCDA) يوم الجمعة عن رفع دعوى قضائية ضد شركة سوني هوندا موبيليتي (SHM)، وهي مشروع مشترك بين شركة سوني جروب كورب وهوندا موتور، متهمة إياها بانتهاك قانون ولاية كاليفورنيا من خلال خطتها لبيع سيارات أفيلا الكهربائية مباشرة للمستهلكين عبر موقعها الإلكتروني. تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنغلوس، حيث تسعى الجمعية للحصول على أمر قضائي يمنع هذه المبيعات المباشرة، مدعية أنها تنتهك قانون الولاية الذي يحظر على شركات صناعة السيارات التنافس مع وكلائها المرخصين من خلال علامات تجارية تابعة.

تتركز القضية حول قانون ولاية كاليفورنيا للمركبات، وبالأخص قانون الجمعية 473 (AB 473)، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024، والذي يمنع صراحةً شركات صناعة السيارات أو الشركات التابعة لها من بيع المركبات مباشرة للمستهلكين دون إشراك وكلاء هوندا وأكيورا المرخصين. ووفقًا للجمعية، تقوم سوني هوندا موبيليتي بتسويق سيارة أفيلا 1، وهي سيدان كهربائية فاخرة من المقرر إنتاجها في أواخر 2025، وتتلقى ودائع من مستهلكي كاليفورنيا مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، متجاوزة بذلك شبكة الوكلاء التقليدية. وقد أشار بريان ماس، رئيس الجمعية، إلى أن ”قانون كاليفورنيا واضح تمامًا، حيث يُحظر على شركات السيارات وشركاتها التابعة التنافس مع وكلائها المرخصين من خلال المبيعات المباشرة“، مؤكدًا أن هذه الممارسة تشكل تهديدًا للوظائف واستثمارات الوكلاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)