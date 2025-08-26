مدينة يابانية تدرس تقييد استخدام الهواتف الذكية إلى ساعتين يوميًا

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس)-- قدمت بلدية تويوآكي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، يوم الإثنين مشروع قانون رائد يهدف إلى الحد من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، وذلك من خلال وضع معيار تقريبي يوصي بتقليص الاستخدام اليومي إلى ساعتين فقط خلال أوقات الفراغ، باستثناء ساعات العمل أو الدراسة. يُعد هذا المشروع، الذي قُدم إلى الدورة العادية لمجلس المدينة، الأول من نوعه في اليابان، حيث يسعى إلى تعزيز الوعي بالتأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على الصحة العقلية والبدنية والتفاعل الاجتماعي.

يتضمن مشروع القانون توصيات محددة للأطفال والشباب دون سن 18 عامًا، حيث يُنصح طلاب المدارس الابتدائية بتجنب استخدام الهواتف الذكية بعد الساعة 9 مساءً، بينما يُطلب من الأطفال الأكبر سنًا، مثل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، التوقف عن الاستخدام بعد الساعة 10 مساءً. تهدف هذه القيود إلى ضمان حصول الأطفال على قسط كافٍ من النوم، وهو أمر حيوي لنموهم البدني والعقلي، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى أن التعرض الطويل للشاشات يرتبط باضطرابات النوم وزيادة مستويات القلق.

خلال اجتماع عام لمجلس المدينة، أوضح ماسافومي كوكي، عمدة تويوآكي، أن الحد الأقصى المقترح وهو ساعتين يوميًا يُعد ”دليلًا إرشاديًا“ وليس قاعدة ملزمة، مشددًا على أن الهدف هو تشجيع السكان على اعتماد عادات رقمية صحية. وأضاف: ”نسعى من خلال هذا المشروع إلى حماية سكان المدينة من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للهواتف الذكية، مثل الإجهاد البصري، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الحياة اليومية.“ لن يتم فرض أي عقوبات على المخالفين، حيث يعتمد المشروع على التوعية والالتزام الطوعي، مع خطط لإطلاق حملات تعليمية تشمل ورش عمل للآباء والمعلمين لتعزيز إدارة الوقت الرقمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)