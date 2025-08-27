وداعًا للوحش الياباني: نيسان تنهي مسيرة GT-R

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الثلاثاء عن إيقاف إنتاج سيارتها الرياضية الأيقونية R35 GT-R، وذلك بسبب التحديات المتزايدة في الامتثال للوائح البيئية الصارمة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية. خرجت آخر سيارة من طراز R35 GT-R من خط التجميع في مصنع كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي، شمال طوكيو، مما يمثل نهاية حقبة لهذه السيارة التي حظيت بشعبية واسعة بين عشاق السيارات الرياضية منذ إطلاقها عام 2007.

في بيان رسمي، أكد إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، أن هذا الإيقاف لا يعني النهاية النهائية لاسم GT-R، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإعادة إحياء الطراز في المستقبل بصورة تتماشى مع متطلبات العصر. وقال: ”إلى عشاق GT-R حول العالم، هذا ليس وداعًا إلى الأبد، بل هدفنا هو إعادة اسم GT-R يومًا ما، ربما كسيارة كهربائية أو هجينة تلبي اللوائح البيئية وتوقعات السوق.“ يعكس هذا التصريح التزام نيسان بمواكبة التحول العالمي نحو السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة، في ظل الضغوط التنظيمية في اليابان وأوروبا والأسواق الأخرى.

تُعد GT-R، التي انبثقت لأول مرة عام 1969 كنسخة سباق من طراز Skyline الشهير، رمزًا للأداء العالي والابتكار الياباني. ومنذ إطلاق جيل R35 في 2007، اشتهرت السيارة بمحركها V6 ثنائي التيربو سعة 3.8 لتر، وقدرتها على المنافسة مع سيارات خارقة أغلى ثمنًا مثل بورش 911 وبفضل نظام الدفع الرباعي المتطور وأدائها الاستثنائي على حلبات السباق. لكن التكاليف المرتفعة لتطوير محركات جديدة تتوافق مع معايير الانبعاثات الصارمة، إلى جانب تراجع مبيعات السيارات الرياضية التقليدية، جعلت استمرار إنتاج R35 تحديًا اقتصاديًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)