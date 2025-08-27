【فيديو】الحكومة اليابانية تصدر محاكاة مرعبة لثوران بركاني مدمر في جبل فوجي

أخبار اليابان

أصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني فيديو يوضح التأثير المحتمل لثوران بركاني هائل لجبل فوجي، حيث يُطلق كميات ضخمة من الرماد، وذلك بمناسبة يوم التأهب للكوارث البركانية الذي يُصادف 26 أغسطس/آب في اليابان.

يحاكي الفيديو ثورانًا بركانيًا بمستوى مماثل لآخر ثوران مؤكد للبركان عام 1707، ويفترض أن الرماد سينتشر بكثافة أكبر على منطقة طوكيو الكبرى. ففي مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا من البركان، قد يتراكم نحو 20 سنتيمترًا من الرماد البركاني خلال يومين تقريبًا. أما في حي شينجوكو بطوكيو، على بعد حوالي 100 كيلومتر، فقد يتراكم أكثر من 5 سنتيمترات من الرماد الناعم، مما سيؤثر على خدمات السكك الحديدية وبنية النقل التحتية الأخرى.

يوضح الفيديو أيضًا أن ثورانًا بهذا الحجم قد يؤدي إلى تدمير بعض المباني في مناطق محددة، ونقص في الغذاء والمياه والضروريات الأخرى في مناطق أخرى بسبب الاضطرابات اللوجستية. ويأمل مكتب مجلس الوزراء أن يساعد الفيديو السكان على تصور تأثير الثوران على حياتهم اليومية، ويشجعهم على اتخاذ التدابير الوقائية مثل تخزين الضروريات الأساسية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)