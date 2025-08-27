من المحيط إلى الجزر النائية… خطط أمريكية لتوسيع نطاق مناورات ”هيمارس“ في اليابان

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- كشفت مصادر مطلعة يوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي يعتزم نشر نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) في جزيرة يوناغوني، وهي جزيرة نائية تقع في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا، وذلك لأول مرة ضمن مناورات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وسلاح مشاة البحرية الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار مناورات ”التنين الحازم“، إحدى أكبر التدريبات الدفاعية في اليابان، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 25 سبتمبر/أيلول في أوكيناوا ومناطق أخرى، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للجزر النائية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.

تشمل مناورات ”التنين الحازم“، التي تُعد جزءًا من سلسلة تدريبات مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، محاكاة سيناريوهات دفاعية تهدف إلى حماية الجزر النائية في أرخبيل نانسي، التي تمتد من جنوب كيوشو إلى قرب تايوان.

ستتضمن التدريبات، التي تشارك فيها قوات الدفاع الذاتي اليابانية وسلاح مشاة البحرية الأمريكي، استخدام مركبات وطائرات نقل من طراز أوسبري، بالإضافة إلى نشر نظام هيمارس لأول مرة في يوناغوني. وفقًا لمصادر عسكرية، تهدف هذه التدريبات إلى تحسين التكامل بين القوات الأمريكية واليابانية، مع التركيز على التنقل السريع والضربات الدقيقة في بيئات جزرية معقدة.

أثارت خطط نشر نظام هيمارس في يوناغوني مخاوف محلية، خاصة بعد انتخاب تسونيو أويتشي، المرشح المستقل، عمدةً للجزيرة في 24 أغسطس/آب 2025. أعرب أويتشي، الذي فاز بولايته الأولى، عن تحفظه بشأن التدريبات المشتركة، مشيرًا في مقابلة بعد الانتخابات إلى أنها ”غير مناسبة“ ليوناغوني نظرًا لحساسية موقعها الجغرافي وقربها من تايوان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)