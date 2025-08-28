طوكيو تسجل رقمًا قياسيًا في أطول موجة حر خانقة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- واصلت منطقة وسط طوكيو تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي، حيث شهدت يوم الأربعاء 27 أغسطس/آب اليوم العاشر على التوالي من الحر الشديد، مع وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر، لتسجل بذلك أطول سلسلة من الأيام الحارة في تاريخ العاصمة. تفوق هذا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022، عندما استمرت موجة الحر لتسعة أيام متتالية. كما سجلت طوكيو هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا بإجمالي 23 يومًا من الحر الشديد حتى الآن، متجاوزة الأرقام السنوية السابقة.

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ارتفعت درجة الحرارة في نقطة المراقبة المركزية بحديقة كيتانومارو في حي تشيودا، بالقرب من القصر الإمبراطوري، إلى 35.3 درجة مئوية بحلول الساعة 10:40 صباحًا يوم الأربعاء. هذه الظروف الحارة، المصحوبة برطوبة عالية، زادت من مخاطر ضربة الحر، خاصة بين كبار السن والأطفال. تحث الوكالة السكان على اتخاذ تدابير وقائية، مثل استخدام مكيفات الهواء، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب النشاط البدني المكثف خلال ساعات الذروة الحارة، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا.

تُعزى هذه الموجة الحارة إلى تأثير ظاهرة ”القبة الحرارية“، حيث يهيمن نظام ضغط جوي مرتفع على وسط اليابان، مما يحبس الحرارة ويمنع تبدد السحب. كما أشارت تقارير الوكالة إلى أن تغير المناخ ساهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر في اليابان، حيث سجلت طوكيو متوسط درجات حرارة صيفية أعلى بنحو 1.5 درجة مئوية مقارنة بمتوسط القرن العشرين. في الأيام الأخيرة، أبلغت السلطات عن ارتفاع في حالات الإصابة بضربات الحر، مع نقل أكثر من 200 شخص إلى المستشفيات في طوكيو وحدها خلال الأسبوع الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)