هل يحل الروبوت مكان الإنسان؟ اليابان تتوسع في استخدام الذكاء الآلي بالأعمال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان تزايدًا ملحوظًا في استخدام الروبوتات لتلبية احتياجات النقل والمبيعات في المباني المكتبية، والشقق، والملاعب، والمرافق الكبيرة الأخرى، كجزء من جهود البلاد لمواجهة نقص العمالة المزمن الناتج عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج الروبوتات مع العمال البشر لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على التعاون بدلاً من الاستبدال الكامل للعمالة البشرية.



في ملعب إس كون فيلد بمحافظة هوكايدو، موطن فريق هوكايدو نيبون-هام فايترز للبيسبول المحترف، تم نشر روبوت يُدعى ”سوبّوت“ (Subbot) لتسهيل نقل براميل البيرة داخل الملعب. يتميز هذا الروبوت بقدرته على اكتشاف المستخدم ومتابعته تلقائيًا، مع القدرة على حمل ما يصل إلى 60 برميل بيرة في وقت واحد، مما يقلل العبء على العمال ويسرّع عملية التوزيع. كما يخضع روبوت آخر للاختبار حاليًا لبيع الطعام والمشروبات مباشرة للمتفرجين، مما يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل الازدحام في نقاط البيع.

تدير هذه العمليات شركة ياماتو القابضة، وهي شركة توصيل طرود رائدة في اليابان، والتي تسعى إلى توسيع استخدام هذه الروبوتات إلى مواقع أخرى، مثل مراكز التسوق والمستشفيات. أعرب مسؤول في الشركة عن تفاؤله، قائلاً: ”نرى إمكانات كبيرة لهذه الروبوتات في تحسين الكفاءة وتلبية احتياجات السوق في ظل نقص العمالة.“









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)