التحرش... جرحٌ مفتوح لا يزال يؤرق المجتمع الياباني

أوساكا - (جيجي برس)-- تتصاعد الدعوات في اليابان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التحرش، الذي لا يبدو أنه في طريقه إلى التراجع.

في يونيو/حزيران الماضي، ألقت شرطة العاصمة طوكيو القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره للاشتباه في تحرشه بطالبة في المرحلة الثانوية على متن قطار مترو في حي كوتو. ووفق التحقيقات، كان الرجل يلاحق الطالبة ويتحرش بها بانتظام، بمعدل مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، على مدى نحو عشرة أشهر منذ أغسطس/آب 2024، رغم محاولاتها تغيير خطوط سيرها ومواعيدها. وبعد أن تقدمت الفتاة أخيرًا بشكوى، تم القبض على المشتبه به بعد يومين فقط.

تشير إحصاءات شرطة العاصمة إلى تسجيل 606 حالات تحرش خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، شكّلت القطارات مسرحًا لنحو 70% منها. كما تبيّن أن حوالي 30% من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا.

مع ذلك، يرجح أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب امتناع كثير من الضحايا عن الإبلاغ. فقد كشف مسح أجراه مكتب مجلس الوزراء العام الماضي، شمل نحو 2300 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا، أن حوالي 80% من المشاركين لا يرغبون في إبلاغ الشرطة، فيما قال 40% إنهم لا يريدون أن يعرف الآخرون بمشكلاتهم.





