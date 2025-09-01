بعد عقد من العمل.. يابانية تقود مبادرة للقضاء على التحرش عبر الشارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد مرور عقدٍ كامل على ابتكار شارات معدنية تهدف إلى ردع المتحرشين، ما زالت شابة يابانية في السابعة والعشرين من عمرها تُكرّس جهودها لاستئصال ظاهرة التحرش من المجتمع.

بالنسبة لتاكاكو تونوكا، وهو اسم مستعار، بدأت رحلة ”منع خلق المزيد من الجناة والضحايا“ في أبريل/نيسان 2014، عندما تعرضت لأول مرة لتحرش في أحد قطارات طوكيو أثناء توجهها إلى المدرسة الثانوية. وتسترجع قائلة: ”كنت مرعوبة للغاية لدرجة أنني لم أستطع قول أو فعل أي شيء“.

رغم محاولاتها المتعددة لتجنّب التحرش، مثل تغيير مواعيد ركوب القطارات أو استقلال عربات مختلفة أو الذهاب إلى المدرسة برفقة أصدقاء ذكور، إلا أنها لم تسلم من التجربة المؤلمة. وفي أبريل/نيسان 2015، تمكنت لأول مرة من القبض على متحرش بنفسها، لكنها حين أبلغت الشرطة عن الجاني، أدركت أن الهدف لم يكن مجرد معاقبته، بل رغبتها في عدم الوقوع ضحية مجددًا.

من هنا وُلدت فكرتها الأولى: فقد صممت مع والدتها بطاقة صغيرة كُتب عليها بعبارة حاسمة: ”التحرش جريمة. لن أستسلم“. علّقت البطاقة في مكان بارز على حقيبة مدرستها أثناء التنقل اليومي، ومنذ ذلك الوقت لم تتعرض لأي حادثة تحرش أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)