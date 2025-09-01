اليابان تسجل أدنى مستوى تاريخي لقوائم انتظار دور الحضانة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجل عدد الأطفال في سن ما قبل التمدرس المسجلين على قوائم الانتظار لدخول حضانات الرعاية النهارية في اليابان انخفاضًا جديدًا، للعام الثامن على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدء هذا النوع من الإحصاءات عام 1994.

ووفقًا لما أعلنته وكالة الأطفال والأسر، بلغ عدد الأطفال على قوائم الانتظار حتى أبريل/نيسان الماضي 2254 طفلاً، أي أقل بـ313 طفلًا مقارنة بالعام السابق. ويشمل هذا الرقم الحالات التي تقدم فيها أولياء الأمور بطلبات رعاية نهارية لأسباب مرتبطة بالعمل أو غيره.

وقد تراجع عدد المنتظرين سنويًا منذ بلوغه ذروته عام 2017، ويعكس الانخفاض المستمر توسع القدرة الاستيعابية لمرافق الرعاية النهارية، والتراجع الأكبر من المتوقع في عدد الأطفال في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى زيادة اعتماد الآباء على إجازات رعاية الأطفال لفترات أطول.

ورغم ذلك، ما زالت بعض التحديات قائمة. فقد تصدرت طوكيو القائمة بـ 339 طفلًا على قوائم الانتظار، تلتها محافظة شيغا بـ 335 طفلًا، ثم سايتاما بـ 208، وهيوغو بـ 199، وأوساكا بـ 194 طفلًا. في المقابل، أظهرت البيانات أن 17 محافظة لم تُسجّل أي أطفال على قوائم الانتظار.

وأشارت الوكالة إلى أن النقص في الكوادر التربوية دفع بعض البلديات إلى خفض قدرتها الاستيعابية أو إلغاء طلبات غير متوقعة، ما أدى إلى زيادة محدودة في قوائم الانتظار في بعض المناطق.

بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين 83.3% من الإجمالي الوطني. وبلغ عدد الحكومات المحلية التي لا تضم ​​أطفالًا على قوائم الانتظار 1530 حكومة، أي ما نسبته 87.9% من الإجمالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)