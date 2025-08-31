لجنة يابانية توافق على بيع حبوب منع الحمل الطارئة بدون وصفة طبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة اليابانية على السماح لشركة أسكا للأدوية بتصنيع وبيع حبوب منع الحمل الطارئة نورليفو بدون وصفة طبية، في خطوة تُعتبر سابقة في اليابان.

وخلال اجتماع عُقد يوم الجمعة، أقرت اللجنة أيضًا تصنيف الدواء كعقار لا بد من تناوله بحضور صيدلي مدرّب، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. وفي حال اعتماد وزارة الصحة هذا القرار رسميًا، سيكون نورليفو أول وسيلة منع حمل طارئة تُتاح في اليابان دون الحاجة إلى وصفة طبية، مع إمكانية بدء طرحه في الأسواق بنهاية العام.

ولم تحدد اللجنة سنًا معيّنًا للحصول على الدواء، لكنها أوصت بأن يقدّم الصيادلة إرشادات خاصة للفتيات دون سن السادسة عشرة، وهو سن الموافقة القانونية على العلاقات الجنسية. كما تقرر أن الحصول على الدواء لن يتطلب موافقة الوالدين بعد الآن، فيما ستتم مناقشة تفاصيل طرق البيع وآليات التوزيع في مرحلة لاحقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)