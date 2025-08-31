اليابان تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في النصف الأول من 2025

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- سجلت اليابان أدنى مستوى قياسي لعدد المواليد في النصف الأول من العام، حيث انخفض العدد بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 339,280 مولودًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة يوم الجمعة.

وأظهر التقرير الأولي أن عدد المواليد، بما في ذلك أبناء الأجانب المقيمين في اليابان واليابانيين المقيمين في الخارج، بقي أقل من 400 ألف للعام الرابع على التوالي. ووفق بيانات يونيو، بلغ عدد المواليد اليابانيين داخل البلاد في عام 2024 حوالي 686,061 مولودًا فقط، وهو أول انخفاض يسجل العدد السنوي إلى أقل من 700 ألف. وإذا استمرت وتيرة التراجع خلال النصف الثاني من العام، فمن المرجح أن يسجل عام 2025 أدنى حصيلة مواليد على الإطلاق.

ويستمر هذا التراجع منذ منتصف السبعينيات، إذ هبط العدد إلى أقل من مليون حالة ولادة عام 2016، ثم إلى 900 ألف في 2019، و800 ألف في 2022.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى انخفاض عدد الزيجات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.0% ليصل إلى 238,561 حالة، بعد أن شهد العام الماضي أول زيادة منذ عامين. كما تراجع عدد حالات الطلاق بنسبة 4.1% ليسجل 93,755 حالة.

وحذرت وزارة الصحة اليابانية من أن عدد السكان الشباب في اليابان يتقلص وأن الناس يميلون إلى الزواج وإنجاب الأطفال في وقت متأخر من حياتهم، مما تسبب في استمرار انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وقالت الوزارة إنها ستواصل العمل مع الهيئات الحكومية الأخرى لمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)