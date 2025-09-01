خطة إنقاذ جديدة: اليابان تضع الحيوانات الأليفة ضمن استراتيجيات مواجهة الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تتزايد الجهود في اليابان لرفع مستوى الوعي العام بأهمية الاستعداد المسبق لتفادي المشكلات المرتبطة بالحيوانات الأليفة داخل مراكز الإجلاء خلال الكوارث الطبيعية.

ويؤكد الخبراء أن التدريب اليومي للحيوانات الأليفة لا يسهم فقط في تحسين سلوكها، بل يُعد خطوة أساسية في تعزيز الجاهزية للكوارث. ففي العاشر من أغسطس/آب، شارك طلاب مدارس في طوكيو بمحاضرة نظمتها مجموعة ”ويث“ التطوعية، التي تُعنى بتعليم أصحاب الحيوانات طرق التعامل معها في أوقات الأزمات. نصب المشاركون خيامًا صغيرة لحجب الحيوانات عن الأنظار، ما يُخفف من احتمالية إزعاج المُهجرين الآخرين.

إحدى المشاركات، طالبة في المرحلة الإعدادية تبلغ من العمر 13 عامًا، حضرت الفعالية بدافع القلق من أن يُسبب ببغاؤها إزعاجًا للآخرين في مراكز الإيواء. وقالت: ”سمعت أنه يمكن تهدئة الحيوانات الأليفة باستخدام المناشف أو أشياء تحمل رائحة مألوفة. سأبدأ بتجهيزها فورًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)