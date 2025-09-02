موجات حر غير مسبوقة: اليابان تسجل الصيف الأكثر سخونة في تاريخها

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) يوم الإثنين أن اليابان شهدت أعلى درجات حرارة صيفية في تاريخها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في سجلات الطقس التي تعود إلى عام 1898.

وصل متوسط درجة الحرارة خلال هذه الأشهر الثلاثة إلى 2.36 درجة مئوية فوق المتوسط طويل الأمد (المحسوب بناءً على الفترة من 1991 إلى 2020)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في صيفي 2023 و2024، عندما كان المتوسط أعلى بـ1.76 درجة مئوية فقط.

وصف يوشينوري أويكاوا، رئيس مركز معلومات الظواهر المناخية المتطرفة التابع لوكالة الأرصاد، هذا الرقم بأنه ”مرتفع بشكل غير طبيعي“، مشيرًا إلى أن الاحتباس الحراري هو العامل الرئيسي وراء هذه الظاهرة.

وأضاف: ”نتوقع على المدى الطويل زيادة في فصول الصيف شديدة الحرارة، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة للتكيف مع هذه التغيرات“.

وسجل متوسط درجات الحرارة هذا الصيف ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالمعتاد بحسب المناطق، حيث تجاوز المتوسط في شمال اليابان بمقدار 3.4 درجات مئوية، وهو أكبر فارق بين المناطق. أما في شرق البلاد، فكانت الحرارة أعلى من المعتاد بمقدار 2.3 درجة مئوية، وفي غربها ارتفعت بمقدار 1.7 درجة مئوية. وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات لكل منطقة على حدة عام 1946.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)