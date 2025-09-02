اعتذار رئيس مينيستوب بعد كشف تزوير في تواريخ انتهاء صلاحية منتجات غذائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدم ماساتسوغو هوتا، رئيس شركة مينيستوب، وهي سلسلة متاجر يابانية تابعة لمجموعة إيون، اعتذارًا رسميًا يوم الإثنين بسبب فضيحة تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية للأطعمة المُعدة في المتجر، مثل كرات الأرز (أونيغيري) والوجبات الجاهزة (بينتو)، في 25 متجرًا عبر سبع محافظات في اليابان، بما في ذلك طوكيو وأوساكا.

كشفت التحقيقات الداخلية للشركة، التي بدأت في 18 أغسطس/ آب 2025، أن بعض موظفي المتاجر قاموا بتأخير وضع ملصقات تواريخ انتهاء الصلاحية على الأطعمة المُعدة في المتجر أو استبدلوا الملصقات الأصلية بأخرى تحمل تواريخ ممتدة لإطالة مدة الصلاحية. هذه الممارسات، التي هدفت إلى تقليل هدر الطعام وتكاليف التخلص من المنتجات غير المباعة، وقعت في 25 متجرًا في محافظات طوكيو، أوساكا، كيوتو، هيوغو، فوكوؤكا، سايتاما، وآيتشي.

أشار هوتا إلى أن الشركة تلقت تقارير عن حالات مرضية بين العملاء الذين اشتروا هذه المنتجات، لكنه أكد أن السبب الدقيق لم يُحدد بعد، ولم يتم ربطها بشكل مباشر بتزوير تواريخ الصلاحية. كما نفى وجود أي تنسيق أو تعليمات مركزية بين المتاجر لممارسة هذا السلوك، مشيرًا إلى أن الممارسات كانت ونتيجة قرارات فردية من بعض الموظفين.



ردًا على هذه الفضيحة، أوقفت الشركة مبيعات الأطعمة المُجهزة في المتجر. ولا يزال هذا الإيقاف ساريًا في جميع متاجرها، دون تحديد موعد لاستئناف المبيعات.

أبلغت مينيستوب السلطات الصحية عن المتاجر المتورطة، وتعهدت بإجراء فحوصات شاملة لتحديد أسباب المشكلة ومنع تكرارها. وقال هوتا: ”نعتذر بشدة لعملائنا، وأصحاب المتاجر، وشركائنا التجاريين، والسلطات، عن القلق والإزعاج الكبير الناتج عن هذه القضية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)