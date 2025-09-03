شرطة طوكيو تلقي القبض على رجل كوري جنوبي متورط في مقتل صديقته

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 30 عامًا بتهمة قتل صديقته الكورية الجنوبية في حي سيتاغايا بطوكيو يوم الاثنين.

يُشتبه في أن الرجل، بارك يونغ جون، قتل بانغ جي وون، 40 عامًا، وهي امرأة تعمل لحسابها الخاص، بقطع رقبتها بسكين حوالي الساعة 1:30 ظهرًا يوم الاثنين. وقد التزم الصمت منذ اعتقاله صباح الثلاثاء، وفقًا لمصادر الشرطة.

وتعتقد الشرطة أن الاثنين كانا على خلاف حول علاقتهما.

يوم الاثنين، أُلقي القبض على بارك في مطار هانيدا بطوكيو بعد حوالي ثلاث ساعات من الهجوم المميت. وكان قد حجز رحلة إلى كوريا الجنوبية. وأصرّ آنذاك على أنه لم يرَ الضحية في ذلك اليوم، مُقرًا في الوقت نفسه بمعرفته بها، وفقًا للمصادر.

وفقًا للمصادر، التقى المشتبه به بالضحية عبر تطبيق لتعلم اللغة اليابانية، وبدأت علاقتهما في أبريل/ نيسان. وصل المشتبه به إلى اليابان قادمًا من كوريا الجنوبية في 23 أغسطس/ آب، ويقيم في منزل الضحية في حي ميناتو بطوكيو منذ ذلك الحين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)