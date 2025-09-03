شراكة استراتيجية: اليابان ودول الخليج يوسّعان التعاون من أجل استقرار الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، والبحرين، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في الكويت يوم الإثنين 1 سبتمبر/ أيلول 2025 على تعزيز التعاون لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط. عُقد الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي الثاني بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، بهدف تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة.

خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين، تبادل وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والمشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي وجهات النظر حول الشؤون الدولية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني. ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر.

وأكد إيوايا أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستورد منها اليابان أكثر من 90% من النفط الخام الذي تستخدمه، شركاء مهمون في مجال أمن الطاقة. وأعرب عن أمل اليابان في التعاون مع دول الخليج في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

واتفق إيوايا وآخرون على أن الدول ستواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي للتجارة الحرة في أقرب وقت.

على هامش الاجتماع، عقد إيوايا لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الكويت وقطر، تناولت قضايا إقليمية مثل التوترات مع إيران، والأزمة الإنسانية في غزة، والجهود المبذولة لإعادة الإعمار في سوريا. اتفق الوزراء على تعزيز التواصل الدبلوماسي المنتظم من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، مع التركيز على تبادل المعلومات حول التحديات الأمنية والاقتصادية. كما أشاد إيوايا بدور الكويت كوسيط إقليمي وبالجهود القطرية في التوسط في النزاعات، مشددًا على التزام اليابان بدعم هذه المبادرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)