مشاكل الدفع عند الاستلام تدق ناقوس الخطر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر المركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان تنبيهًا بشأن تزايد حالات تسلّم سلع غير مطلوبة أو مغايرة للوصف عبر خدمة الدفع عند الاستلام، محققًا أرقامًا قياسية في عدد الشكاوى.

ففي السنة المالية 2024 حتى مارس/آذار الماضي، تلقى المركز 14013 استفسارًا وشكوى متعلقة بخدمة الدفع عند الاستلام، 66% منها ناجمة عن إعلانات على الإنترنت، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات. وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت الحالات المبلغ عنها إلى 4498 قضية حتى نهاية يونيو/حزيران، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عددها في الفترة نفسها من العام السابق.

من بين الأمثلة، اشترت امرأة في الأربعينيات حذاءً رياضيًا فاخرًا من الجلد الطبيعي عُرض بسعر مخفّض يزيد عن 50% عبر موقع إلكتروني ظهر لها من خلال إعلان على منصة تواصل اجتماعي. لكنها فوجئت بعد الدفع بتلقي حذاء مزيفًا من الجلد الصناعي، فلجأت إلى المركز طلبًا للاستشارة في أبريل/نيسان.

وفي واقعة أخرى، طلب رجل خمسيني فانوسًا ذهبيًا من موقع ظهر له في إعلان على خدمة بث فيديو، لكنه استلم فانوسًا أسود مختلفًا. وعندما حاول التواصل مع مركز الاستبدال المذكور في الفاتورة، كان الخط مشغولًا باستمرار، كما أن شركة التوصيل لم تتمكن من تحديد عنوان الشحن. ولم يجد الرجل سبيلًا سوى طلب المساعدة من المركز الوطني لتسوية المنازعات في مايو/أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)