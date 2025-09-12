ثمانية عقود على الإصلاح الزراعي.. لماذا يزداد وضع مزارعي الأرز في اليابان صعوبة؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد عقود من التقلّبات الحادة في السياسات الزراعية منذ الحرب العالمية الثانية، ينظر مزارعو الأرز اليابانيون إلى الدعوة الحكومية الأخيرة لزيادة الإنتاج بعين الشك.

ففي أعقاب الحرب، أدّت عودة الجنود والمدنيين إلى الوطن إلى تضخّم عدد السكان، في وقت كان فيه الإنتاج الزراعي يتراجع. ومع تقلّص الحصص التموينية، سارعت الحكومة إلى رفع الإنتاج، مركّزة على الأرز باعتباره المحصول الوطني الأهم.

ومع تقدّم عملية إعادة الإعمار، ظهرت فوائض في الأرز، فانتقلت السياسات إلى الضوابط الإنتاجية المعروفة باسم ”جنتان“ (برنامج تقليص حقول الأرز). أما اليوم، ومع عودة شح المعروض وارتفاع الأسعار، يجد المسؤولون أنفسهم يحثون المزارعين مجددًا على زراعة المزيد، في مشهد يعكس دورة متكررة من التراجع والتغيير في السياسات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)