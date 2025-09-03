هل تُعتبر ضحية؟ الادعاء الياباني يثير الجدل حول طفلة وُلدت بعد وفاة والدتها في حادث

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس)-- طالبت عائلة امرأة حامل تُوفيت متأثرة بإصابتها في حادث سير وسط اليابان، بأن يُعترف بابنتها، التي وُلدت بعملية قيصرية طارئة وتعاني من إعاقة شديدة، كضحية مستقلة في القضية.

زارت العائلة يوم الثلاثاء فرع إيتشينوميا التابع لمكتب الادعاء العام لمنطقة ناغويا، وقدمت التماسًا مدعومًا بنحو 110 آلاف توقيع، داعيةً إلى توجيه تهمة القيادة المتهورة المفضية إلى الوفاة فيما يخص الأم، وكذلك تهمة القيادة المتهورة المفضية إلى إصابة فيما يتعلق بالطفلة.

لكن الأمر لا يزال معلقًا، إذ ينص القانون الجنائي الياباني على أن الجنين يُعتبر جزءًا من جسد الأم، ما يثير جدلًا قانونيًا حول ما إذا كان يمكن اعتبار المولودة ضحية منفصلة.

وكانت ساياكا توغيتاني (31 عامًا) تسير على جانب الطريق في مدينة إيتشينوميا بمحافظة آيتشي في 21 مايو/أيار، عندما صدمتها من الخلف سيارة صغيرة. كانت في شهرها الثامن من الحمل، وتوفيت بعد يومين في المستشفى. أُجريت عملية قيصرية طارئة لإنقاذ طفلتها ”هينامي“، إلا أنها وُلدت مصابة بنقص أكسجة حاد أدى إلى إعاقة دائمة.

الشرطة ألقت القبض على السائق، البالغ من العمر 50 عامًا، في موقع الحادث، ووجهت إليه في يونيو/حزيران تهمة القيادة المتهورة المفضية إلى وفاة الأم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)