الشركات اليابانية تواجه تحدي توظيف المزيد من أصحاب الهمم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تواجه الشركات اليابانية تحدي توظيف المزيد من أصحاب الهمم، حيث سيتم رفع الحد الأدنى القانوني لتوظيفهم من 2.5% إلى 2.7% في يوليو/ تموز المقبل.

في حين أن سوق العمل مواتٍ للباحثين عن عمل، إلا أن الشركات مُلزمة باتباع عملية اختيار دقيقة تراعي سمات كل مرشح.

وحرصًا منها على بقاء الوافدين الجدد، تسعى الشركات إلى تحسين بيئة العمل من خلال جعل أماكن عملها أكثر ملاءمةً واستخدام أدوات مساعدة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات.

بالنسبة للخريجين الجدد الذين سينضمون إلى المجموعة في الربيع، تتيح شركة كيرين القابضة، المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، للوافدين الجدد من أصحاب الهمم الاختيار بين وظيفة في مسارهم المهني أو وظيفة محدودة المنطقة لا تتطلب نقلًا.

وقال مسؤول ”مع وجود عدد محدود من الخريجين الجدد فإن رفع الحد الأدنى القانوني لمعدل التوظيف يجعل من الصعب تدريجيا توظيف الطلاب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)