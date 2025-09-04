ترامب قد يُلغي اتفاقه مع اليابان إذا خسر قضية الرسوم الجمركية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن بلاده قد تُضطر إلى ”إلغاء“ اتفاقيات الرسوم الجمركية مع اليابان وشركاء تجاريين آخرين إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية في المحكمة العليا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ”لقد أُبرمت جميع هذه الاتفاقيات. أعتقد أننا سنضطر إلى إلغائها“.

وقال أيضًا: ”إذا لم نربح هذه القضية، فستعاني بلادنا كثيرًا“.

يوم الجمعة، قضت محكمة استئناف أمريكية بأن ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بمن فيهم اليابان، غير قانوني، قائلةً إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس الأمريكي سلطة واسعة النطاق لفرض رسوم جمركية متبادلة.

وأفادت تقارير إعلامية أن ترامب قدّم استئنافًا إلى المحكمة العليا، مطالبًا بإصدار حكم سريع. سمحت محكمة الاستئناف باستمرار سريان الرسوم الجمركية حتى صدور حكم المحكمة العليا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)