اليابان تستعد لمواجهة العاصفة الاستوائية بيباه

طوكيو - (جيجي برس)-- تشكّل إعصار بيباه في الساعات الأولى من صباح الخميس قبالة الساحل الشرقي لجزيرة أمامي-أوشيما بمحافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، قبل أن يتحرك شمالًا بعد الظهر.

ويُعد هذا الإعصار الخامس عشر لهذا العام، ومن المتوقع أن يتجه شرقًا بمحاذاة سواحل منطقة شيكوكو وشبه جزيرة كي في غرب اليابان بين صباح الجمعة وفترة ما بعد الظهر، مع احتمال وصوله إلى اليابسة.

شهدت مناطق من كيوشو الجنوبية الغربية وشيكوكو يوم الخميس هطول أمطار غزيرة، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى التحذير من مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، إلى جانب الرياح العاتية والأمواج العالية.

في بلدة تسونو بمحافظة ميازاكي، بلغ معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة الخامسة مساءً 373.5 ملم، فيما سُجلت 258.0 ملم في مدينة مييازاكي، عاصمة المحافظة. أما في مطار مييازاكي، فقد وصلت سرعة الرياح القصوى آنية إلى 21.1 مترًا في الثانية عند الساعة 3:35 عصرًا.





