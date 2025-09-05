الشرطة اليابانية تقرّ بتقصيرها في قضية مطاردة انتهت بجريمة قتل

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- أقرت شرطة محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، يوم الخميس بتقصيرها في التعامل مع قضية عُثر فيها على جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا في منزل صديقها السابق بمدينة كاواساكي التابعة للمحافظة.

في تقرير مراجعة، أقرت إدارة شرطة محافظة كاناغاوا بوجود مشاكل تنظيمية، مشيرةً إلى أن نظام الاستجابة لديها قد فقد فعاليته.

وقال رئيس إدارة الشرطة، كاورو وادا، في مؤتمر صحفي: ”نأخذ على محمل الجد النتيجة الخطيرة المتمثلة في مقتل امرأة، ونعتذر بشدة عن سوء تعاملنا“، مضيفًا أنه قدم اعتذارًا مباشرًا لوالد الضحية يوم الأربعاء.

منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، استشارت الضحية، أساهي أوكازاكي، وعائلتها الشرطة مرارًا وتكرارًا بشأن عنف ومطاردة هيديوكي شيراي، البالغ من العمر 28 عامًا، والمُتهم بالقتل وتهم أخرى.

توقفت مضايقات شيراي المزعومة مؤقتًا بعد ذلك، لكنها استؤنفت في ديسمبر/كانون الأول. مع ذلك، لم تتعامل الشرطة مع قضيتها على أنها قضية مطاردة، واختفت أوكازاكي حوالي 20 ديسمبر/كانون الأول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)