هوندا تحيي أسطورة بريلود بروح جديدة تجمع بين القوة والكفاءة

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الخميس عن إطلاق الجيل السادس من سيارتها الرياضية بريلود يوم الجمعة 5 سبتمبر، معيدة إحياء الاسم الأيقوني بعد توقف دام 24 عامًا منذ توقف إنتاج الجيل الخامس عام 2001. تستهدف هوندا، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات اليابانية، بيع 3500 وحدة سنويًا في السوق المحلية من هذه السيارة الكوبيه الهجينة التي تجمع بين الأداء الرياضي والكفاءة البيئية، مع سعر تجزئة مقترح يبدأ من 6,179,800 ين (حوالي 41,726 دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي 1 ين = 0.0068 دولار).

يهدف الطراز الجديد إلى تعزيز استراتيجية هوندا الهجينة، حيث تتوقع الشركة استمرار نمو الطلب على السيارات الهجينة حتى عام 2030، ليكون بمثابة ”مقدمة“ لتطوير نماذج رياضية هجينة في عصر الكهربة.

طُرح الجيل الأول من بريلود عام 1978، واكتسبت شهرة واسعة في الثمانينيات والتسعينيات كسيارة رياضية محبوبة بين عشاق السيارات، خاصة بفضل تقنياتها المبتكرة.

يُقدم الطراز تقنية التحكم المتقدمة من هوندا لأول مرة، وهي نظام تحكم متقدم يحاكي ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض، يضبط دورات المحرك أثناء التسارع والكبح، ويعدل صوت المحرك لتعزيز تجربة القيادة الرياضية، مع دواسات تغيير مثبتة على عجلة القيادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)