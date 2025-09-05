ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لتطبيق اتفاقية تعريفات جمركية مع اليابان، تتضمن خطة لخفض التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات السيارات من اليابان إلى 15% من 27.5%.

كما سيُراجع الجانب الأمريكي آلية تطبيق التعريفات الجمركية المتبادلة البالغة 15% على المنتجات اليابانية.

وأمر ترامب وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء إجراءات تعديل معدلات التعريفات الجمركية على السيارات في غضون سبعة أيام من نشر قرار التخفيض في السجل الفيدرالي.

وأشار وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، المسؤول عن مفاوضات اليابان مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، إلى إمكانية تطبيق التعريفات الجمركية المخفضة على السيارات في غضون الأسبوعين المقبلين.

كما تضمن الأمر التنفيذي خطة لليابان للعمل على توسيع وارداتها من الأرز من الولايات المتحدة بنسبة 75% ضمن حصتها الحالية من الحد الأدنى المسموح به.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)