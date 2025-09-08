بعد أربعة عقود.. العائلة الإمبراطورية اليابانية تحتفل ببلوغ أول وريث سن الرشد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُقيم يوم السبت 6 سبتمبر/ أيلول 2025 حفل بلوغ سن الرشد التقليدي للأمير هيساهيتو، ابن ولي العهد الأمير أكيشينو، في عيد ميلاده التاسع عشر، بعد تأجيله لمدة عام بسبب استعداداته لامتحانات القبول بالجامعة. يُعد هذا الحفل الأول من نوعه لعضو ذكر من العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 40 عامًا، عندما أُقيم حفل مماثل لوالده الأمير أكيشينو عام 1985.

وفقًا لقانون البيت الإمبراطوري، يُعتبر سن الرشد للإمبراطور وولي العهد وحفيد الإمبراطور في ترتيب ولاية العرش هو 18 عامًا. وعلى الرغم من أن هذا القانون لا ينطبق على الأمير هيساهيتو، ابن أخ الإمبراطور ناروهيتو وثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده، فقد بلغ سن الرشد القانوني بموجب القانون المدني المُعدل في اليابان، والذي يحدد سن الرشد بـ 18 عامًا منذ أبريل/ نيسان 2022، في عيد ميلاده الثامن عشر العام الماضي.

بدأت مراسم يوم السبت في مقر إقامة ولي العهد في حي ميناتو بطوكيو، حيث تسلم الأمير هيساهيتو، الذي يدرس حاليًا في سنته الأولى بجامعة تسوكوبا في تخصص العلوم البيولوجية، تاجًا مخصصًا للكبار من رسول الإمبراطور. خلال الطقوس الرئيسية، المعروفة باسم ”كاكان نو جي“، التي أُقيمت في القصر الإمبراطوري، وصل الأمير مرتديًا الزي التقليدي ”كيتيكي نو هو“ المخصص للقاصرين في العائلة الإمبراطورية، وهو رداء رسمي أسود مزخرف. وبحضور والديه، ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، والإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، استبدل الأمير غطاء الرأس التقليدي للقاصرين ”كوتشوكوكوساكو“ بتاج الكبار، رمزًا لبلوغه سن الرشد.

تضمنت المراسم، التي أُقيمت وفقًا للتقاليد الإمبراطورية اليابانية، خطابًا قصيرًا من الأمير هيساهيتو عبر فيه عن شكره لعائلته وتعهده بمواصلة دراسته وخدمته للشعب الياباني. كما حضر الحفل عدد محدود من أفراد العائلة الإمبراطورية وكبار المسؤولين في وكالة القصر الإمبراطوري، مع مراعاة البروتوكولات الصحية. يُعد هذا الحدث علامة فارقة، حيث يُعتبر الأمير هيساهيتو الذكر الوحيد في جيل الشباب في العائلة الإمبراطورية، مما يجعله محور اهتمام كبير في ظل النقاشات المستمرة حول تعديل قانون الخلافة الإمبراطورية، الذي يقتصر حاليًا على الذكور فقط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)