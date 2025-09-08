【فيديو】لحظة تاريخية: أول فرد من العائلة الإمبراطورية اليابانية يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا

أخبار اليابان

أُقيم يوم السبت 6 سبتمبر/ أيلول 2025 حفل بلوغ سن الرشد التقليدي للأمير هيساهيتو، ابن ولي العهد الأمير أكيشينو، في عيد ميلاده التاسع عشر، بعد تأجيله لمدة عام بسبب استعداداته لامتحانات القبول بالجامعة. يُعد هذا الحفل الأول من نوعه لعضو ذكر من العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 40 عامًا، عندما أُقيم حفل مماثل لوالده الأمير أكيشينو عام 1985.

وفقًا لقانون البيت الإمبراطوري، يُعتبر سن الرشد للإمبراطور وولي العهد وحفيد الإمبراطور في ترتيب ولاية العرش 18 عامًا، لكن هذا القانون لا ينطبق على الأمير هيساهيتو، ابن أخ الإمبراطور ناروهيتو وثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده، حيث بلغ سن الرشد القانوني بموجب القانون المدني المُعدل في اليابان، الذي يحدد سن الرشد بـ 18 عامًا منذ أبريل/ نيسان 2022، في عيد ميلاده الثامن عشر العام الماضي.

بدأت المراسم في مقر إقامة ولي العهد في حي ميناتو بطوكيو، حيث تسلم الأمير هيساهيتو، الطالب في سنته الأولى بجامعة تسوكوبا في تخصص العلوم البيولوجية، تاجًا مخصصًا للكبار من رسول الإمبراطور. خلال الطقوس الرئيسية في القصر الإمبراطوري، وصل الأمير مرتديًا الزي التقليدي ”كيتيكي نو هو“، وهو رداء أسود مزخرف مخصص للقاصرين في العائلة الإمبراطورية، وبحضور والديه، الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، والإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، استبدل غطاء الرأس التقليدي للقاصرين ”كوتشوكوكوساكو“ بتاج الكبار، رمزًا لبلوغه سن الرشد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)