رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو يوم الأحد استقالته عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في التي عقدت في يوليو/ تموز.

في مؤتمر صحفي عُقد على عجل بعد ظهر أمس، أعلن إيشيبا أنه قرر الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ما يعني أنه سيتنحى أيضًا عن رئاسة الوزراء.

يُعتقد أن إيشيبا وجد صعوبة في البقاء في منصبه مع تزايد الدعوات لاستقالته داخل الحزب بعد هزيمته في الانتخابات.

سيُجري الحزب الليبرالي الديمقراطي الآن انتخابات قيادة استثنائية لاختيار خليفة لإيشيبا. ومن المتوقع أن يترك إيشيبا منصبه بعد انتخاب خليفته رئيسًا للوزراء في جلسة استثنائية للبرلمان.

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة إيشيبا، وزير الزراعة شينغيرو كويزومي (44 عاما)، ووزيرا الأمن الاقتصادي السابقان ساناي تاكايشي (64 عاما)، وتاكايوكي كوباياشي (50 عاما)، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي (64 عاما)، والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي (69 عاما).

