【فيديو】جمال دمى الكوكيشي اليابانية في عرض ساحر

أخبار اليابان

انطلق مهرجان كوكيشي الوطني في ناروكو أونسن بمدينة أوساكي بمحافظة مياجي، حيث تجتمع دمى كوكيشي التقليدية القادمة من جميع أنحاء اليابان في أجواء احتفالية نابضة بالحياة تعكس تراث توهوكو الثقافي. في مساء يوم السبت 6 سبتمبر/ أيلول 2025، شهد المهرجان موكبًا فريدًا ضم 19 دمية كوكيشي عملاقة مصنوعة من الورق المعجّن، صُممت بحجم كبير بما يكفي ليدخلها شخص واحد، لتجوب شوارع مدينة الينابيع الساخنة وسط إعجاب وتشجيع الحاضرين. بدأ المهرجان، الذي يُقام سنويًا في نهاية أغسطس/ آب أو بداية سبتمبر/ أيلول، يوم الجمعة 5 سبتمبر بطقوس دينية تقليدية في ضريح ناروكو أونسن، شملت مراسم تكريم دمى الكوكيشي التالفة بحرقها تعبيرًا عن الامتنان للحرفيين، تلتها مراسم التفاني لضمان استمرار نجاح الحرفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)