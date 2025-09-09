جامعة كيوتو اليابانية تطوّر بروتينًا ثوريًا لمكافحة الخلايا السرطانية

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي من جامعة كيوتو عن تطوير بروتين جديد يُدعى ”كرانش“ (CRUNCH)، وهو اختصار لـ”موصل لإزالة موطن الخلايا غير المرغوب فيها“ (Clearance of Unwanted Cellular Habitat Connector)، يُميّز الخلايا السرطانية وغيرها من الخلايا الضارة لتسهيل إزالتها بواسطة الجهاز المناعي. يأتي هذا الإنجاز كخطوة واعدة في مكافحة السرطان وأمراض المناعة الذاتية، حيث يعالج مشكلة تراكم الخلايا غير الضرورية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية خطيرة.

يُنتج جسم الإنسان يوميًا أكثر من 10 مليارات خلية تقوم بوظائفها ثم تموت، لتلتهمها الخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم (macrophages) وتُزيلها في عملية تُسمى الالتهام المناعي (phagocytosis). ومع ذلك، عندما تتراكم الخلايا غير الضرورية بسبب الشيخوخة أو عوامل أخرى، كما في حالات السرطان أو أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تُسبب هذه الخلايا مشاكل صحية خطيرة. بروتين ”كرانش“، الذي طُور بقيادة البروفيسور تاتسويا ساتو من كلية الطب بجامعة كيوتو، يعمل كـ”علامة“ ترتبط بالخلايا غير المرغوب فيها، مما يجعلها أهدافًا واضحة للبلاعم لالتهامها وإزالتها بكفاءة.

تم تصميم بروتين ”كرانش“ بحيث يمكن تعديل بنيته ليستهدف أنواعًا محددة من الخلايا الضارة، مثل الخلايا السرطانية أو الخلايا الشائخة (senescent cells) التي تساهم في أمراض المناعة الذاتية. في التجارب المعملية، تم حقن فئران مصابة بسرطان الجلد أو أمراض مناعية ذاتية ببروتين ”كرانش“، وأظهرت النتائج كبحًا ملحوظًا لنمو الخلايا السرطانية أو انخفاضًا في عددها، مع تحسن في الأعراض المرتبطة بالأمراض المناعية.

يُعتبر هذا الاكتشاف خطوة مبتكرة في العلاجات المناعية، حيث يمكن أن يُقلل الاعتماد على العلاجات الكيميائية أو الإشعاعية ذات الآثار الجانبية الشديدة.

(الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)