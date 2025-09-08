ترامب: مندهش من استقالة رئيس الوزراء الياباني المفاجئة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد 7 سبتمبر/ أيلول 2025 بأنه ”فوجئ قليلاً“ بإعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو في وقت سابق من اليوم، بعد أقل من عام على توليه المنصب. وقال ترامب للصحفيين في إحدى ضواحي واشنطن: ”وجدته رجلاً لطيفاً للغاية. في الواقع، تعاملنا معاً بشكل جيد للغاية“، معبراً عن تقديره للعلاقة التي بناها مع إيشيبا خلال فترة قصيرة.

بعد وقت قصير من بدء ولايته الثانية، استضاف ترامب إيشيبا في البيت الأبيض، حيث جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، معلنين سعيهما لتحقيق ”عصر ذهبي“ في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، ظل ترامب يشكو بشكل متكرر من العجز التجاري الأمريكي مع اليابان ومن ”عدم عدالة“ معاهدة الأمن الثنائية، معتبراً أن اليابان لا تساهم بشكل كافٍ في تكاليف الدفاع المشترك.

أفاد مصدر حكومي أمريكي أن ترامب سيواصل، بغض النظر عن هوية رئيس الوزراء الياباني القادم، الضغط على اليابان لزيادة نفقاتها الدفاعية. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة يظل ”حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم“، مشيرًا إلى أنه ”لم يكن أقوى من أي وقت مضى“، ومعربًا عن تطلع الولايات المتحدة لمواصلة التعاون مع الحكومة اليابانية المقبلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)