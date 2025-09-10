130 تحليل حمض نووي غير صحيح.. اتهامات لموظف مختبر جنائي في اليابان

أخبار اليابان

ساغا - (جيجي برس)-- كشفت شرطة محافظة ساغا، جنوب غرب اليابان، أن موظفًا في مختبرها الجنائي ارتكب أخطاء جسيمة في 130 تحليلًا للحمض النووي.

وذكرت الشرطة أنها أحالت أوراق الموظف، وهو في الأربعينيات من عمره، إلى النيابة العامة، وقررت فصله تأديبيًا. وأفادت مصادر مطلعة بأن الموظف اعترف بالتهم الموجهة إليه واعتذر عن ”التسبب في إزعاج كبير“.

وبحسب المصادر، يُشتبه في أن الموظف تلاعب في نتائج وتواريخ تحاليل الحمض النووي على مدى سنوات، من يونيو/ حزيرانحزيران 2017 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ومن بين الحالات، قُدمت نتائج 16 تحليلًا مزورًا إلى النيابة العامة كأدلة في قضايا خطيرة، بينها اعتداءات جنسية ومحاولة قتل.

وقد كُشف عن المخالفات في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أثناء مراجعة إحدى نتائج التحليل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)