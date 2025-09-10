دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية تعتقل ثلاثة يابانيين في مصنع هيونداي

أخبار اليابان

سيؤول/ واشنطن - (جيجي برس)-- كشفت مصادر يوم الثلاثاء أن ثلاثة مواطنين يابانيين كانوا من بين 475 شخصًا اعتقلتهم مؤخرًا دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال مداهمة في موقع بناء مصنع بطاريات تابع لشركة هيونداي موتور في ولاية جورجيا.

وأعلنت دائرة الهجرة يوم الجمعة أنها نفذت المداهمة على نطاق واسع في موقع المصنع، موضحة أن المعتقلين – ومن بينهم أكثر من 300 كوري جنوبي – يُشتبه في أنهم يعملون أو يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي ”تعمل القنصلية العامة اليابانية في أتلانتا على جمع المعلومات لفهم الوضع، بما في ذلك عبر الاجتماعات القنصلية، وستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة من منظور حماية المواطنين اليابانيين“.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المواطنين اليابانيين الذين جرى توقيفهم أُرسلوا إلى موقع المصنع الخاص ببطاريات السيارات الكهربائية، الذي تُشيّده حاليًا هيونداي بالتعاون مع شركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية. ويعمل هؤلاء ضمن شركة يابانية متخصصة في تصنيع الآلات الصناعية، وتنتج معدات طلاء أقطاب البطاريات.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن حكومة سيؤول تخطط لاستئجار طائرة لإعادة مواطنيها من الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يتم نقل المواطنين اليابانيين المحتجزين جوًا أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)