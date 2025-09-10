روبوتات ذكية في متاجر سفن-إليفن اليابانية لترتيب وتنظيف الرفوف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عرضت شركة سفن-إليفن اليابانية في تجربة توضيحية لوسائل الإعلام، روبوتات تقوم بترتيب الرفوف وتنظيفها في أحد متاجرها الصغيرة في طوكيو، كجزء من جهودها لمواجهة نقص العمالة وارتفاع تكاليف الأجور في اليابان.

يهدف هذا المشروع إلى تقليل العبء على العاملين البشريين، الذين يركزون على مهام مثل بيع المنتجات على المنضدة وإدارة منطقة البيع. في المتجر، يعمل روبوت في الغرفة الخلفية على ترتيب الرفوف بالمشروبات المعبأة والكحول المعلب، بقدرة تصل إلى وضع حوالي 80 زجاجة في الساعة، وفقًا لمسؤول في الشركة. كما تم نشر روبوتات أخرى لتنظيف الأرضيات ومسح النوافذ، مما يعزز كفاءة تشغيل المتجر. إضافة إلى ذلك، أُدخل موظف افتراضي يعتمد على تقنية الأفاتار الرمزي (avatar) للإجابة عن أسئلة العملاء عن بُعد، مثل كيفية استخدام خدمات الدفع الذاتي أو تقديم توصيات بشأن المنتجات.

هذه التجربة، التي تُعد جزءًا من استراتيجية أتمتة أوسع، تهدف إلى تقليل عبء العمل بنسبة تصل إلى 30%، مع خطط لتقييم فعالية الروبوتات قبل توسيع استخدامها في متاجر أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)