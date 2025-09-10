ابتكار فريد: كوب كهربائي من شركة يابانية يغيّر تجربة التذوق ويزيد الملوحة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة كيرين القابضة اليابانية، المعروفة بصناعة الأغذية والمشروبات، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول 2025 عن بدء بيع كوب الملح الكهربائي، وهو جهاز مبتكر يستخدم تيارًا كهربائيًا ضعيفًا وآمنًا لتعزيز إدراك الطعم المالح ونكهة الأومامي في الأطعمة منخفضة الصوديوم، موجهًا بشكل رئيسي للمستهلكين المهتمين بالصحة. يأتي هذا الإطلاق بعد نجاح ملعقة الملح الكهربائية التي طرحتها الشركة في مايو/ أيار 2024، والتي تستخدم نفس التقنية التي طُورت بالتعاون مع مختبر هومي مياشيتا في جامعة ميجي.

يعمل الكوب عن طريق إرسال تيار كهربائي صغير (0.1-0.5 ميلي أمبير) من الكوب إلى الطعام عند تفعيله، مما يركز أيونات الصوديوم على سطح الطعام، فيسهل تفاعلها مع براعم التذوق في اللسان، مما يعزز الإحساس بالملوحة والأومامي بنسبة تصل إلى 1.5 مرة دون إضافة ملح إضافي، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022. يُعد هذا المنتج مثاليًا لتحضير الأطعمة السائلة مثل الحساء والكاري، وهو مصمم لدعم الأشخاص الذين يسعون لتقليل استهلاك الصوديوم، خاصة في اليابان حيث يتجاوز متوسط استهلاك الملح اليومي للفرد (حوالي 10 غرامات) ضعف الحد الموصى به من منظمة الصحة العالمية (5 غرامات).

يتوفر الكوب بسعر 26,950 ين (حوالي 182 دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي 1 ين = 0.0068 دولار) عبر المتجر الإلكتروني الرسمي لكيرين، مع خطط لتوسيع البيع إلى متاجر الإلكترونيات في اليابان بدءًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.