اليابان والبحرين تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والأمن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/ 2025، خلال الحوار الاستراتيجي الأول بين اليابان والبحرين في طوكيو، على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة، الأمن، التجارة، والتعاون الاقتصادي، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

خلال الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين في طوكيو، أعرب إيوايا عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث ناقش الوزيران الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب إيوايا عن رأيه بأن السلوك الذي يقوّض أسس حل الدولتين للتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل ”غير مقبول“.

واتفق الجانبان على العمل معًا بشكل وثيق بشأن القضايا الدولية. كما أكدا على أهمية حل القضية النووية الإيرانية من خلال المحادثات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)