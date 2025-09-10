تحذير صارم يطال الخطوط الجوية اليابانية بسبب طيار تحت تأثير الكحول

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر يوم الثلاثاء أن وزارة النقل اليابانية تعتزم توجيه تحذير صارم إلى شركة الخطوط الجوية اليابانية (JAL) على خلفية فضيحة شرب تورط فيها طيار يبلغ من العمر 64 عامًا.

وستستدعي الوزارة صباح الأربعاء المسؤولين التنفيذيين في الشركة لتسليمهم وثيقة رسمية تطالب فيها بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويأتي هذا الإجراء بعد فضيحة مماثلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين تورط طياران آخران من الشركة في قضايا شرب كحول، ما دفع الوزارة آنذاك إلى إصدار توصية إدارية أكثر صرامة بضرورة تحسين الأداء.

وفي الحادثة الأخيرة، شرب الطيار ثلاث زجاجات من البيرة في فندق قبل يوم واحد من رحلته المقررة من هونولولو في هاواي بتاريخ 28 أغسطس/ آب. ووفقًا للخطوط الجوية اليابانية، أبلغ الطيار الشركة بعد أن أظهر اختبار كحول طوعي صباح يوم الرحلة نتيجة إيجابية.

وأضافت الشركة أن الطيار خالف مرارًا القواعد الداخلية التي تحظر تناول الكحول في الفنادق قبل الرحلات. وأشارت إلى أنه خلال اجتماع مع طبيب مهني في أواخر الشهر الماضي، تعهد بالتوقف عن الشرب، غير أنه لم يلتزم بذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)