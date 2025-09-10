تويوتا تعزز نزاهة الاختبارات بنظام تأهيل داخلي صارم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور إطلاق نظام داخلي جديد للتأهيل يتألف من خمس مراحل، يهدف إلى ضمان الجودة في مواقع اختبار اعتماد المركبات وتطوير الكفاءات البشرية ذات الصلة، وذلك في إطار جهودها لمنع تكرار المخالفات التي شابت اختبارات اعتماد النوع اللازمة للإنتاج بالجملة.

جاء هذا الإعلان ضمن تقرير مرحلي حول إجراءات منع التكرار قدّمته الشركة إلى وزارة النقل يوم الثلاثاء.

وقال شينجي مياموتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”العميل أولاً“ والمسؤول عن ضمان الجودة في تويوتا: ”سنعمل على منع الاحتيال في الاختبارات بعزم راسخ، فالتحسين عملية لا تنتهي“.

وبموجب هذا النظام، سيُمنح الموظفون فرصًا لاكتساب المعرفة والمهارات والقوانين المتعلقة بشهادات اعتماد النوع عبر برامج تعليمية متدرجة في كل مرحلة. وتأمل الشركة أن يسهم ذلك في تعزيز التواصل الداخلي ورفع مستوى الوعي بأهمية منع تكرار الأخطاء، وصولًا إلى تأهيل موظفين في أعلى المستويات خلال نحو ثلاث سنوات من تطبيق النظام.

يُذكر أن مخالفات تويوتا في مجال الاعتماد ظهرت في يونيو/ حزيران 2024، حيث تلقت الشركة في يوليو/ تموز من العام نفسه أمرًا تصحيحيًا من وزارة النقل، لتقدّم بعد ذلك خطة إجراءات وقائية في الشهر التالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)