اليابان تندد بهجوم إسرائيل على قطر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أدان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء الضربة التي نفذتها إسرائيل ضد قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: ”إن هذا الهجوم يعرقل الجهود الدبلوماسية ويقوض سيادة قطر وسلامتها، فضلًا عن تهديده للاستقرار الإقليمي“. وأضاف أن الحكومة اليابانية لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن إصابة مواطنين يابانيين جراء الضربة.

وأكد هاياشي تضامن اليابان مع قطر، مشددًا على أنه يحث إسرائيل ”بشدة على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات والعمل بجدية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)