تأييد حكم بالسجن خمس سنوات على طيار أمريكي بتهمة الاعتداء الجنسي في أوكيناوا

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أيدت محكمة يابانية عليا يوم الأربعاء حكمًا بالسجن خمس سنوات على الطيار الأمريكي برينون واشنطن، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد إدانته باختطاف فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسيًا في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان.

ورفض القاضي تاكاشي ميورا، رئيس المحكمة في فرع ناها بمحكمة فوكوؤكا العليا، الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، مؤكدًا حكم محكمة ناها الجزئية. وكان واشنطن متمركزًا في قاعدة كادينا التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالمحافظة وقت ارتكاب الجريمة.

وأوضح ميورا أن شهادة الضحية جديرة بالثقة، مستندًا في ذلك إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي دعمت أقوالها، رافضًا مزاعم الدفاع التي شككت في مصداقيتها.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم استدرج الفتاة إلى سيارته في إحدى حدائق أوكيناوا في ديسمبر/كانون الأول 2023، ثم اصطحبها إلى منزله، حيث أقدم على ممارسات جنسية غير مشروعة وهو على علم بأنها لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)