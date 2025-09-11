اليابان ستغلق جميع المراكز الاقتصادية الستة في روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، اعتزامها إغلاق جميع مراكزها الاقتصادية الستة في روسيا، في ظل تدهور العلاقات الثنائية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: ”في ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت على العلاقات بين اليابان وروسيا، تكون هذه المراكز قد أنهت دورها التاريخي“.

وأشار هاياشي إلى أن قرار الإغلاق جاء أيضًا على خلفية تعليق روسيا من جانب واحد لمذكرة التفاهم الخاصة بهذه المراكز في يناير الماضي. كما كشف أن مركز اليابان في مدينة فلاديفوستوك، بأقصى الشرق الروسي، خضع لعمليتي تفتيش ميداني من قبل وزارة الداخلية الروسية يومي 30 يوليو/ تموز و26 أغسطس/ آب.

ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، فقد تم إبلاغ الجانب الروسي رسميًا بقرار الإغلاق عبر القنوات الدبلوماسية في 27 أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)