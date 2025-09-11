اعتقال ستة من عصابة ”جي بي دراغون“ بعد تسليمهم للسلطات اليابانية

أخبار اليابان

فوكوؤكا - (جيجي برس)-- أعلنت شرطة محافظة فوكوكا، جنوب غرب اليابان، يوم الأربعاء، أنها رحّلت ستة أعضاء من عصابة ”جي بي دراغون“ الإجرامية من الفلبين إلى اليابان، واعتقلتهم للاشتباه في تورطهم بعمليات احتيال خاصة واسعة النطاق.

وتشتبه الشرطة في أن المتهمين نفذوا عمليات احتيال استهدفت ما لا يقل عن 250 شخصًا في 20 محافظة يابانية، مستولين على ما يقارب 900 مليون ين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبحسب مذكرة الاعتقال، يُزعم أن الموقوفين، ومن بينهم أكيرا سانبونتشيكو (27 عامًا)، سرقوا بطاقة ائتمان من رجل مسن يبلغ 89 عامًا آنذاك في مدينة وارابي بمحافظة سايتاما، شمال طوكيو، في أبريل/ نيسان 2023. وتم ذلك بعد أن تواصلوا هاتفيًا مع الضحية مدّعين أنهم سيرسلون ضابط شرطة إلى منزله بسبب كثرة حوادث الاحتيال ببطاقات الائتمان.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن ما إذا كان المشتبه بهم قد أقروا بالتهم المنسوبة إليهم. وتشير التحقيقات أيضًا إلى احتمال وجود صلات لبعضهم مع عصابة إجرامية أخرى يُعرف أفرادها باسم مستعار هو ”لوفي“، حيث يجري المحققون حاليًا تتبع الروابط المحتملة بين العصابتين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)