21 % فقط من راكبي الدراجات الهوائية في اليابان يضعون الخوذات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس أن نحو 21٪ من راكبي الدراجات في اليابان يرتدون خوذات.

وسجل معدل ارتداء الخوذات 21.2٪، بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته الشرطة في يونيو/ حزيران خلال أيام الأسبوع في مختلف أنحاء البلاد.

ويُلزم قانون المرور المعدّل، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2023، جميع راكبي الدراجات ببذل جهد لارتداء الخوذات. وستعمل وكالة الشرطة الوطنية وإدارات الشرطة في المحافظات على تعزيز استخدام الخوذات خلال الحملة الوطنية للسلامة المرورية الخريفية، المزمع إقامتها في الفترة من 21 سبتمبر/ أيلول حتى نهاية الشهر.

وشمل الاستطلاع نحو 53400 راكب دراجة بالقرب من محطات القطارات التي تضم مواقف للدراجات ومرافق تجارية.

وعلى صعيد المحافظات، سجلت إهيمي أعلى معدل ارتداء الخوذات بنسبة 70.3٪، تلتها أويتا بنسبة 53.7٪، في حين سجلت أوساكا أدنى معدل بنسبة 7.2٪، مع زيادة قدرها 1.7 نقطة عن العام السابق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)