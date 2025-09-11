أرقام صادمة: 65 وفاة لأطفال جراء إساءة المعاملة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت لجنة خبراء تابعة لوكالة الأطفال والأسر يوم الخميس أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة للإساءة بلغ 65 حالة في اليابان في السنة المالية 2023، بانخفاض قدره 7 أطفال عن العام السابق.

وباستثناء حالات الانتحار العائلي، وصل العدد إلى 48 حالة. من بينهم 33 طفلاً توفوا قبل بلوغهم عامًا واحدًا، بما في ذلك 16 طفلاً توفوا خلال 24 ساعة من الولادة، بزيادة قدرها 7 أطفال عن العام السابق. ولم تُزود معظم أمهاتهم بكتيبات صحة الأم والطفل، لذا لم تكن الحكومات المحلية على علم بحملهم، وفقًا للوكالة.

وفي حالات أخرى غير حالات الانتحار العائلي، تعرّض 19 طفلاً للإساءة بشكل رئيسي من قِبل أمهاتهم الفعليات، بينما كان الآباء والأمهات الحقيقيون المعتدون الرئيسيين على 7 أطفال، والأمهات الحقيقيات وأصدقاؤهن لطفلين.

أُرجعت 25 حالة وفاة إلى الإهمال، مثل التخلي عن الأطفال، و21 حالة وفاة إلى الإيذاء الجسدي.

أما في حالات انتحار العائلات، فكانت الأمهات العاملات مسؤولات عن وفاة 9 أطفال، بينما كان الآباء الحقيقيون مسؤولين عن وفاة 7 أطفال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)