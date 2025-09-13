كشف عن عملية احتيال جديدة بالهواتف الذكية تستهدف كبار السن في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت الشرطة في محافظة أوساكا، غرب اليابان، يوم الجمعة عن نوع جديد من الاحتيال يستهدف كبار السن، يتمثل في إرسال هواتف ذكية لهم ثم استدراجهم عبرها للاستيلاء على أموالهم.

تبدأ الحيلة بإقناع الضحايا باستخدام الهواتف الذكية وفقًا لتعليمات المحتالين. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات مكالمات الفيديو، وتطبيقات العملات المشفرة المثبتة على الأجهزة، يقع كبار السن فريسة للاحتيال.

ووفقًا لوحدة التحقيق الخاصة بالاحتيال في شرطة أوساكا، اتصل رجل متنكر في زي ضابط شرطة بامرأة في السبعينيات من عمرها في يوليو/ تموز الماضي، مدّعيًا أنها مشتبه بها في قضية احتيال، وطلب منها لاحقًا شراء هاتف ذكي.

وبعد أن ترددت في تنفيذ التعليمات، وُضع هاتف ذكي مباشرة في صندوق بريدها. وما إن بدأت باستخدام الجهاز والتواصل مع الرجل عبر منصات التواصل، حتى طُلب منها سحب مبالغ مالية وشراء ذهب. وانتهى الأمر بخسارتها خمسة ملايين ين و1.5 كيلوغرام من الذهب، تُقدر قيمته الإجمالية بنحو 26 مليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)