تزايد غير مسبوق في رصد الدببة السوداء الآسيوية باليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية أن إجمالي مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية بلغ 12067 حالة خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ بدء الإحصاءات عام 2009.

وخلال اجتماع حكومي عُقد يوم الخميس، قررت وزارة البيئة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى تشديد التحذيرات، وسط مخاوف من ارتفاع عدد المشاهدات في الخريف، نظرًا لتوقّع ضعف حصاد جوز الزان، الذي يُعد مصدرًا غذائيًا رئيسيًا للدببة.

وترى الوزارة أن تزايد هذه المشاهدات يعود إلى عاملين رئيسيين: ارتفاع أعداد الدببة من جهة، وتراجع توافر الغذاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة من جهة أخرى.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، سُجلت 48 إصابة بشرية نتيجة هجمات الدببة، وهو مستوى مماثل تقريبًا لما شهدته السنوات الخمس الأخيرة. كما لوحظ في يوليو أن نسبة المشاهدات داخل المناطق السكنية كانت أعلى مقارنة بالسنوات العادية.

يُذكر أن قانونًا معدّلًا دخل حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر، يتيح للحكومات المحلية السماح بإطلاق النار على الدببة التي تظهر في المناطق الحضرية. وأكدت الحكومة في اجتماعها على ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل سلس، مع ضمان سلامة السكان المحليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)