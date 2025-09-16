【فيديو】هوندا تدخل سوق السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان لأول مرة

أخبار اليابان

أطلقت شركة هوندا موتور أول سيارة كهربائية صغيرة مخصصة للركاب في اليابان، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز حصتها في سوق السيارات خفيفة الوزن. فقد كشفت الشركة يوم الخميس عن طرازها الجديد ”N-ONE e“، الذي يتمتع بمدى يصل إلى 295 كيلومترًا لكل شحنة واحدة، وبدأ طرحه في الأسواق اعتبارًا من اليوم التالي.

ويأتي هذا الطراز ضمن سلسلة المركبات الكهربائية الصغيرة التي تعمل هوندا على تطويرها للاستخدام التجاري، حيث تشير بيانات إحدى الجمعيات الصناعية إلى أن هذه الفئة شكّلت أكثر من 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في اليابان خلال السنة المالية 2024 المنتهية في مارس/آذار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)