اليابان أرض المعمرين: رقم قياسي جديد للعام الخامس والخمسين على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أن عدد المعمّرين في البلاد بلغ 99,763 شخصًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الخامس والخمسين على التوالي.

استندت الوزارة في إحصاءاتها إلى بيانات سجل السكان الأساسي. ومن بين هذا العدد، الذي ارتفع بواقع 4,644 شخصًا مقارنة بالعام الماضي، شكّلت النساء الغالبية العظمى بـ87,784 شخصًا، أي ما يعادل نحو 88%.

عندما بدأت عمليات الإحصاء عام 1963، لم يتجاوز عدد المعمّرين في اليابان 153 شخصًا. ثم ارتفع إلى أكثر من 1,000 في عام 1981، وتخطى 10,000 في 1998، و50,000 في 2012، قبل أن يصل إلى 90,000 في 2022، ويقترب هذا العام من عتبة 100,000.

وبلغ المعدل الوطني للمعمّرين 80.58 لكل 100,000 نسمة. وحسب المحافظات، تصدّرت شيمانه الترتيب للعام الـ13 على التوالي بمعدل 168.69، تلتها كوتشي بـ157.16 وتوتوري بـ144.63. أما أدنى معدل فكان في سايتاما بـ48.50، بعد آيتشي (53.00) وأوساكا (55.44).

أما على صعيد الأفراد، فتُعد شيغيكو كاغاوا، البالغة من العمر 114 عامًا والمقيمة في مدينة ياماتوكورياما بمحافظة نارا، أكبر معمّرة في اليابان. في حين يُعتبر كيوتاكا ميزونو، البالغ من العمر 111 عامًا والمقيم في مدينة إيواتا بمحافظة شيزوكا، أكبر المعمّرين من الرجال. كما احتفلت ريونا إساكي، الحائزة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973، ببلوغها المئة في مارس الماضي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)